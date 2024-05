Strážníci vyzývají k obezřetnosti, muž nahlásil pohyb medvěda na okraji Zlína

Radek 11.5.2024 18:14

Při pohybu v lesích by lidé měli dbát zvýšené opatrnosti, vyhýbat se nepřehledným a hustě zarostlým místům a v případě procházky se psem by měli mít své zvíře zajištěné na vodítku, uvedli strážníci.



Takhle by se měli lidé chovat při každé návštěvě lesa , přírody .

