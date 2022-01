Středočeský kraj připravil dotace na cyklostezky, opravy silnic, sázení stromů nebo paliativní péči

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | screw badluck / Flickr Hejtmanství v březnu počítá s otevřením čtyř fondů - cyklistické infrastruktury, na podporu výsadby stromů, takzvané homogenizace krajské dopravní infrastruktury a humanitárního fondu pro oblast zdravotnictví.

Středočeský kraj bude i letos vyplácet dotace na výstavbu cyklostezek nebo na opravy silnic po pokládkách inženýrských sítí. Obce budou moci žádat také o příspěvky na výsadbu stromů a připraveny budou i dotace na podporu paliativní a hospicové péče. Celkem chce hejtmanství na tyto účely uvolnit 103 milionů korun. Dotační programy včera projednali krajští radní, schválit je ještě musejí zastupitelé, informoval ČTK mluvčí kraje David Šíma.

Hejtmanství v březnu počítá s otevřením čtyř fondů - cyklistické infrastruktury, na podporu výsadby stromů, takzvané homogenizace krajské dopravní infrastruktury a humanitárního fondu pro oblast zdravotnictví. "Obce, města či sdružení si mohou žádat o finanční podporu na zkvalitňování života svých občanů. Nově chceme nabídnout také podporu poskytovatelům paliativní a hospicové péče, protože i lidé na konci svého života si zaslouží co nejlepší péči," uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Nejvíc peněz, 75 milionů korun, půjde do fondu homogenizace dopravní infrastruktury. Účelem tohoto programu je mimo jiné uvedení silnic do původního stavu po pokládkách inženýrských sítí. Dvacet milionů by mělo být ve fondu cyklistické infrastruktury.

V humanitárním fondu pro zdravotnictví bude šest milionů korun. Žadatelé je mohou využít na aktivity a programy na podporu paliativní a hospicové péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacientů. Zlepšení životního prostředí je cílem fondu na podporu výsadby stromů, v němž budou dva miliony korun.

