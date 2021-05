Studie odhalila, kam oceánské proudy zanesly tonery vypadlé z kontejneru velké nákladní lodi

Zdroj | Environmental Pollution Grafické zobrazení některých zjištění.

V roce 2014 vypadl z nákladní lodi kontejner obsahující tonery do tiskáren. Stalo se tak asi 1500 km východně od New Yorku. Nová studie University of Plymouth ukazuje, jak byly tonery v průběhu let unášeny oceánskými proudy. Vědci přitom spolupracovali s projektem “Lost at Sea”, který využíval k lokalizaci vyplavených tonerů na pevninu sociální sítě. O studii informuje žurnál Environmental Pollution

“Ztráta kontejneru z nákladní lodi není běžná. Odhaduje se, že se ročně může na moři ztratit několik tisíc takových kontejnerů. Na dně oceánů mohou ale působit opravdu velké škody a v případě, že dojde k jejich narušení, může se jejich obsah dostat působením oceánských proudů velmi daleko,” komentuje vedoucí studie profesor Andrew Turner.

Jeden kontejner z přepravní lodi vypadl v severním Atlantiku v lednu 2014. Už v září téhož roku byly na pobřeží Azor hlášeny první nalezené náplně do tiskáren. Následkem působení oceánských proudů se náplně objevily v průběhu let na mnoha místech světa. Celkem byl nahlášen nález více než 1500 tonerů. Největší množství se přitom našlo na pobřeží Velké Británie a Irska, tonery ale byly zaznamenány také na Kapverdách nebo u polárního kruhu.

Aby vědci zjistili, jak se tento odpad šířil oceánem, vycházeli jednak z počítačových simulací, ale také ze sociálních sítí, kde očití svědkové nález tonerů sami hlásili. Podle propočtů pluly tonery oceánem rychlostí zhruba 6-13 cm za sekundu. Během let se navíc náplně začaly částečně rozpadat. V kombinaci s třením to mělo za následek vznik mikroplastů kontaminovaných prvky jsou jsou titan, oxidy železa a v některých případech také kovy jako měď, zlato a sloučeniny bromu.

“Jsme rádi, že jsme vyzkoušeli potenciál sociálních médií. To, že nám běžní lidé mohli s výzkumem pomoct, je velmi užitečné. Během několika let jsme byli svědky velkého množství zdokumentovaných případů toho, jak se náplně do tiskáren objevovaly v mořích a na plážích. Je vidět, že se tento problém dotýká mnoha z nás,” uzavírá Tracey Williams, zakladatelka projektu “Lost at Sea”.