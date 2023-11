Surfařské soutěže OH 2024 možná kvůli ochraně přírody budou jinde na Tahiti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Teahupoo

Surfařské soutěže olympijských her 2024 v Paříži, které bude hostit ostrov Tahiti, možná budou jinde než u pláže Teahupoo vyhlášené vysokými vlnami. Prezident Francouzské Polynésie Moetai Brotherson agentuře AFP sdělil, že v zájmu ochrany životního prostředí zvažuje přesun na jiné místo na ostrově.

To současné totiž čelí kritice ochránců přírody, místních obyvatel i rekreačních surfařů. Nelíbí se jim především čtrnáct metrů vysoká třípatrová věž pro rozhodčí, kde jsou také toalety a technické zázemí. K jejímu dokončení je potřeba ji ukotvit do mořského dna a natáhnout podmořské kabely. Kritici tvrdí, že to může poškodit podvodní ekosystém včetně korálového útesu.

Brotherson, který je prezidentem od května, s nimi souhlasí. Zvažuje přesun do méně známé, ale dostupnější lokality Taharuu. "Je to přímořský resort s veškerou potřebnou infrastrukturou. Kdybychom se pro něj rozhodli už při prvním plánování, mohli jsme se vyhnout celé řadě problémů," řekl.

Na Tahiti se od 27. do 30. července uskuteční závody mužů a žen v surfingu, který měl olympijskou premiéru předloni v Tokiu. Francouzští pořadatelé pro tent sport vybrali místo, které je více než 15 tisíc kilometrů vzdálené od centra her v Paříži.

