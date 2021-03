Suzano a Spinnova postaví továrnu na udržitelná textilní vlákna

Lukáš Kašpárek 2.3.2021 07:08

Pokud půjde o produkty, které nebudou škodlivé jako je tomu u syntetických materiálů z ropy (mikroplasty), tak by to mohlo být velice pozitivní. Nejde jen o škodlivost výrobního cyklu, ale i o to co se z takového materiálu uvolňuje během používání, praní, a pak pokud se taková umělá látka dostane do přírody jako odpad.



Jsem zvědavý s čím přijde zmiňované H&M. To je obchod dostupný pro většinu lidí i v ČR, takže by to mohlo mít dopad.

