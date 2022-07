Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak na komunitní energetiku

Jiří Svoboda 1.7.2022 09:13

Jasně, dát komunitám maximum výhod a problémy, které to bude způsobovat destabilizací sítě a potřebou zálohovat dlouhodobé (sezónní) výpadky FVE ponese celá společnost. To je pořád stejný princip jako byl solární tunel z let 2009 a 2010.



Proč se Ekolist nezajímá i o tyto aspekty při psaní článku?

