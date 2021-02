Obce řeší, kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci

Břetislav Machaček 8.2.2021 17:02

Neskládkovat, nespalovat a pouze třídit a třídit. To tu stále slyším

z úst ekologů, ale náhle odpady už Čína nechce a co s tím vytříděným

plastem a jinými odpady? Toť otázka, kterou nezná celý svět a nejen obce

a města u nás. Kapacita zdejších továren zpracovávajících odpadní plast

je směšná a zájem o jejich drahé výrobky mizivá. Řešením je buď plasty

neprodukovat a nebo je alespoň energeticky využít. Prvé je neprůchodné

a proti druhému jsou samotní ekologové. Výsledkem bude odvoz v tichosti

na skládky a nebo někam do rozvojových zemí, kde si to znovu dotřídí,

něco použijí a na zbytku si uvaří oběd bez nějakého vícestupňového

spálení s minimem emisí. Toť další úspěch ekologismu v přímém přenosu.

