Svaz včelařů: Výnos medu může být letos oproti loňsku poloviční až třetinový

Foto | estelheitz / estelheitz / Pixabay

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Výnos medu může letos podle Českého svazu včelařů klesnout oproti loňskému roku na polovinu až třetinu. Můžou za to teplotní výkyvy, se snížením teplot a jarními mrazy totiž zůstávají včelstva v úlech a spotřebovávají své zásoby, uvedl svaz. Včelařská společnost Medokomerc naopak tvrdí, že ochlazení poskytne včelám čas na zesílení a produkci dalších dělnic.

Kvůli chladnému počasí a nočním mrazům jsou včely uzavřené v úlech a spotřebovávají své zásoby, uvedl tajemník svazu František Krejčí. Protože jsou včely uzavřené v úlech, dochází podle něj také k rojové náladě, tedy stavu, kdy se včelstva rozmnožují, přestanou létat pro potravu a čekají, až se vylíhne matka.

"Včelaři rojení nemají rádi, protože v podstatě dva týdny v plné sezoně včely nic nedělají a spotřebovávají zásoby. Nakonec se roj nasaje co může zásobami na cestu a odletí," řekl Krejčí.

Tajemník proto očekává, že výnos medu letos klesne na polovinu až třetinu výnosu loňského roku, kdy byl 9,81 kilogramu medu na včelstvo. V roce 2021 to bylo 11,88 kilogramu medu na včelstvo, vyplývá z dat svazu.

Nízké výnosy letos podle svazu zapříčiní také škody způsobené mrazem na ovocných stromech. "Zdroje snůšky budou z větší části pryč. Ovocné stromy odkvetlé, řepka bude končit. Možná se můžeme těšit na snůšku z lípy. Bude záležet, kdy nízké teploty odezní a včelstva budou moci vylétnout ven," tvrdí Krejčí.

Jednatel společnosti Medokomerc Milan Špaček proti tomu uvedl, že nízké teploty posilují líhnutí nové silné generace mladých zdravých včel, které mají nyní čas na zesílení a po oteplení vyletí ve větším počtu za novou snůškou.

"Pokud by nedošlo k tomuto ochlazení, pak by probíhala snůška, ale s malým počtem včel, protože včelstva nestihla dostatečně zesílit. Ovocné stromy by dnes už byly odkvetlé. Málo včel ale znamená málo medu. Proto to ochlazení bylo pro včelaře záchranou," řekl Špaček.

I Špaček ale dodává, že ochlazení nesmí trvat příliš dlouho. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval, že Česko tento týden čeká ještě několik mrazivých nocí. Na části území bude také sněžit, ve středu se může sníh přechodně objevit i ve středních a nižších polohách. V noci na úterý bude teplota klesat pod bod mrazu na většině území, výjimkou je pouze jih a jihovýchod Moravy.

reklama