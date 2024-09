Švédsko zruší ekologickou daň uvalenou na letecké spoje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Švédsko zruší ekologickou daň, kterou od roku 2018 vybírá z letů, které začínají v této zemi. Podle agentury Reuters to oznámili zástupci vlády a provládní strany Švédští demokraté. Podle nich zrušení daně posílí konkurenceschopnost švédských leteckých dopravců a letišť.Ekologickou daň zavedla v roce 2018 tehdejší středolevicová vláda. Platí ji letecké společnosti z letů, které startují ze Švédska. Daň se vybírá za cestujícího na palubě letu a sazba se odvíjí od vzdálenosti. Pro lety do Evropy daň činí 77 švédských korun (170 korun českých), do USA pak 325 švédských korun (717 korun českých), a do Asie (1140 korun českých), píše švédský tisk.

Daň má zaniknout 1. července příštího roku. Politici pravicové vládní koalice si od toho slibují zvýšení konkurenceschopnosti švédských letišť a leteckých dopravců. Podle nich část Švédů raději cestovala na letiště v okolních zemí, aby se platbě daně vyhnuli. Její roční výnos činí zhruba 1,8 miliardy švédských korun (zhruba čtyři miliardy korun českých).

Linda Lindbergová, představitelka pravicově populistických Švédských demokratů, kteří vládu podporují ale nezasedají v ní, doufá, že se díky opatření zvýší letecký provoz ve Švédsku. "Je jasné, že to bude mít dopad na životní prostředí a emise," řekla novinářům. Podle vládních představitelů však rozpočet na příští rok financuje jiná opatření, která podpoří snížení emisí. Ministryně životního prostředí Romina Pourmokhtariová uvedla, že zrušení daně nepodporuje, ekologická opatření by však měla být v EU více provázaná.

reklama