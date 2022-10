Švédský výrobce nákladních aut Volvo se chystá postavit továrnu na výrobu baterií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Švédský výrobce nákladních automobilů Volvo hodlá postavit továrnu na výrobu bateriových článků. Reaguje tak na rostoucí poptávku po těžkých vozidlech a strojích s elektrickým pohonem. Firma to uvedla v nedávné tiskové zprávě

"Už dnes je tady ze strany našich zákazníků silná poptávka a do roku 2030 je naším cílem, aby minimálně 35 procent výrobků, které prodáváme, bylo na elektřinu. To bude vyžadovat velké objemy vysoce výkonných baterií," uvedl šéf podniku Martin Lundsted. "Zahrnutí produkce baterií do našich budoucích průmyslových aktivit je pro nás logickým dalším krokem," dodal.

Továrna Volva na výrobu baterií by měla stát ve Švédsku, vyráběné bateriové články budou navrženy speciálně pro užitková vozidla. Automobilka neposkytla informace o tom, jak vysokou investici by si nový závod mohl vyžádat. Upozornila, že do výroby baterií hodlá vstoupit společně se svými partnery.

