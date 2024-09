Švýcaři v referendu odmítli iniciativu rozšiřující chráněná přírodní území

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Voliči ve Švýcarsku v referendu velkou většinou zamítli návrh, podle kterého by úřady musely posílit ochranu přírodních ekosystémů před znečištěním a developerskými projekty. Proti se podle internetového portálu veřejnoprávního rozhlasu a televize vyslovilo 63 procent hlasujících.Podle iniciativy nazvané Pro budoucnost naší přírody a krajiny měl stát i jednotlivé kantony pro ochranu biodiverzity vyčlenit další území a peníze. Odpůrci návrhu argumentovali, že by se tak další část krajiny stala nedotknutelnou, což by mělo silný negativní vliv na produkci potravin nebo by to ohrozilo výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dopady opatření by pocítila také turistická nebo dřevozpracující branže. Mezi nejhlasitější kritiky změn patřil Švýcarský zemědělský svaz.

Agentura Reuters píše, že podle průzkumů veřejnost iniciativu původně podporovala, ale pak mezi lidmi vzrostla skepse, kterou přiživovali odpůrci návrhu.

Voliči se vyslovili také proti částečné reformě důchodového systému, konkrétně té jeho části, ve které si lidé na stáří spoří sami a zaměstnavatelé jim přispívají. Agentura DPA píše, že vláda chtěla snížit minimální částku, která je lidem každoročně vyplácena. Plánovala si, že naspořené peníze by vydržely déle.

