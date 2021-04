Tábor jako jedno z prvních měst v ČR udělá zelenou střechu na panelovém domě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Le Kizz / Flickr.com Vegetační střecha díky tomu, že dokáže zachytit dešťovou vodu, odlehčí kanalizačnímu systému a zároveň díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochladí a zvlhčí okolí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tábor bude jedním z prvních měst v republice, které vybuduje zelenou střechu na obytném panelovém domě. Vznikne na ploše téměř 500 metrů čtverečních na domě v Berlínské ulici. Město si od projektu slibuje, že střecha bude mít vyšší životnost a také více využije dešťovou vodu, která by jinak stekla do kanalizace, sdělil jednatel městské společnosti Bytes Ondřej Semerák.

"I když je instalace zelené střechy o málo dražší, než by byla její klasická rekonstrukce, výhodou je, že se životnost střechy počítá na dobu až 50 let, protože UV záření nemůže poškodit střešní plášť. Samozřejmě budou lepší klimatizačně izolační vlastnosti v letních měsících a také hospodaření s dešťovou vodou," uvedl. Nájemní dům v Berlínské ulici je v majetku města a jeho údržbu zajišťuje Bytes. Semerák řekl, že vzhledem ke stavu střechy by ji společnost musela v nejbližší budoucnosti rekonstruovat. Poznamenal, že náklady na projekt činí přibližně čtyři miliony korun. Práce na střeše by měly začít v nejbližších týdnech. "Instalace se musí stihnout na jaře, aby došlo k zakořenění rostlin. Předpokládáme, že během dvou až tří měsíců bude střecha kompletně hotová," uvedl.

Vegetaci na ploše by měl tvořit především specifický travní porost, který bude odolný vůči náletům cizích rostlin, keřů nebo stromů, jako jsou hlavně břízy. Semerák dodal, že střecha nebude běžně přístupná pro obyvatele domu ani jiné lidi kvůli tomu, že plocha není zabezpečená zábradlím. "Nebudou tam žádné chodníčky, vidíme v tom jiné přednosti než ten rekreační přínos," řekl Semerák.

Vegetační střecha díky tomu, že dokáže zachytit dešťovou vodu, odlehčí kanalizačnímu systému a zároveň díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochladí a zvlhčí okolí. Kromě toho ochlazuje vnitřní prostor a v jisté míře i své okolí a snižuje množství poletavého prachu.

reklama