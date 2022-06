Taxonomie EU upřednostňuje německé a francouzské zájmy. A napomáhá Rusku, upozorňuje Mezinárodní centrum pro udržitelné finance

Jarka O. 14.6.2022 10:57 Reaguje na Jaroslav Studnička

To už mám zavařeno dávno:-) Chtělo by to najít nějaký citát p. Hanzla o demokratickém rozhodování v EU, abychom se zasmáli, ale není čas...on zas něco legračního napíše.

Odpovědět