Teplé počasí uspíšilo podle ornitologů přílet prvních ptačích druhů

Mírná zima a teplé počasí posledních dní uspíšilo přílet prvních ptačích druhů na střední Moravu. Ornitologové již zaznamenali v přírodě výskyt skřivanů polních, špačků, konipasů bílých i horských, čejek chocholatých a drozdů zpěvných. Na cestu směrem dál k severu se vydaly i husy, které zimují na jižní Moravě. U Tovačova se nyní vyskytují v hejnu o počtu až několika tisíc kusů, řekl dnes ČTK místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

"Vzhledem k tomu, jaké je počasí, se k nám ptáci letící na sever posunuli dříve - pokud by tady bylo hodně sněhu a mráz, zůstali by více na jihu. Postupují podle toho, jak jim to počasí umožní. Určitě je to letos o něco dříve - u některých druhů o týden až 14 dní, ale tah každého druhu probíhá měsíc až dva," uvedl Jiří Šafránek. Doplnil, že proto ani první jarní ptáci nepřilétají ve velkých počtech. "Zatím jde spíše o jednotlivce a malá hejna. V přírodě je zatím málo potravy a také se dá očekávat opětovné ochlazení," míní ornitolog.

Nejvíce druhů ptáků se nyní podle odborníků vyskytuje u rybníků a mokřadů. Pozorovatelé ptáků z Moravského ornitologického spolku zde již zaznamenali i racky chechtavé, poláky velké i poláky chocholačky, husy velké, čejky chocholaté a kulíky zlaté. Pokud by se zima vrátila, pohyb ptáků se podle ornitologa zastaví. "Buď by pár dní počkali, jak se počasí bude vyvíjet - ale pokud by opravdu přituhlo a přišla tuhá zima, jsou schopni zase o několik set kilometrů letět zpět, zima by je vytlačila," doplnil místopředseda spolku.

Současné počasí urychluje také stěhování ptáků, kteří odlétají na sever. Například husy běločelé a tundrové, které zimovaly na jižní Moravě, se na této cestě již postupně přesunuly na střední Moravu. "V Tovačově je momentálně na 4000 hus běločelých, což je nevídaný počet - spojilo se tam několik obrovských hejn. Čekají tam nyní, jak se počasí bude dál vyvíjet. Není to žádný spěch, postupují pomalu," doplnil Šafránek. Postupně se podle něj vytrácejí i hejna havranů polních a kavek obecných.

