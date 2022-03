Teploty v Antarktidě i Arktidě byly v poslední době 30 i 40 stupňů nad normálem

Miroslav Vinkler 21.3.2022 09:13

Jako obvykle to důležité se do českého překladu nedostalo, asi jim volal pan Hanzl jako klimatický cenzor a důrazně je upozornil na společenský zájem na dekarbonizaci. Tak to doplňuji chybějící větou z originálu.



"Lazzara i Meier uvedli, že to, co se stalo v Antarktidě, je pravděpodobně jen náhodná událost počasí a ne známka změny klimatu."

