Testy prokázaly nákazu koronavirem u koček ve státu New York

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Solar / Flickr Dvě kočky v New Yorku mají lehké onemocnění dýchacích cest, ze kterého se pravděpodobně uzdraví, a zřejmě se nakazily od svých majitelů nebo jiných lidí ve svém okolí. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Testy prokázaly nákazu koronavirem u dvou koček chovaných v americkém státu New York, informovala ve středu agentura AP s odvoláním na federální úřady. Jde tak podle ní o první domácí mazlíčky na území Spojených států, kteří se koronavirem infikovali.

Kočky mají lehké onemocnění dýchacích cest, ze kterého se pravděpodobně uzdraví, a zřejmě se nakazily od svých majitelů nebo jiných lidí ve svém okolí, uvedlo americké ministerstvo zemědělství a federální Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC).

Tyto kočky žijí v různých částech státu New York, úřady nezveřejnily, kde přesně. První z nich onemocněla asi týden poté, co někdo u ní doma měl krátké onemocnění dýchacích cest, nepotvrdilo se však, že jde o nemoc covid-19 způsobovanou koronavirem. Kočka však chodí ven, a mohla tak přijít do styku s někým nakaženým ve svém okolí. U majitele druhého zvířete test nákazu koronavirem prokázal, pak onemocněla i kočka. U další kočky v této domácnosti se ale žádné příznaky nemoci neobjevily.

Ve Spojených státech se infekce koronavirem doposud prokázala u sedmi tygrů a lvů v zoologické zahradě v Bronxu. Podle amerických úřadů se zvířata od lidí zřejmě nakazit mohou, ale nic nenasvědčuje tomu, že infekce se přenáší ze zvířat na člověka.

"Nechceme, aby lidé panikařili. Nechceme, aby se lidé zvířecích mazlíčků báli nebo se ve velkém s nimi hnali na testy," řekla Casey Bartonová z CDC. "Neexistují důkazy, že mazlíčci hrají nějakou roli při přenosu této nemoci na lidi," dodala. Nicméně CDC doporučuje chovatelům, aby svým zvířecím kamarádům zabránili v kontaktu s lidmi mimo své domovy - kočky by měly zůstávat doma. Lidé nakažení koronavirem by se se svými kočkami neměli mazlit a kontakt s nimi by měli omezit na minimum. Když se o ně starají, měli by mít nasazenou roušku.

Testy na koronavirus u zvířat se dělají ve veterinárních laboratořích a používají se při nich jiné látky než v případě testů pro lidi, píše agentura AP.

reklama