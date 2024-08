Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Těžba dřeva v šumavském národním parku je zatím nižší než v minulém roce. Loni park vytěžil více než 275 000 krychlových metrů dřeva, což bylo o 5000 krychlových metrů víc než v roce 2022. Meziročně výrazně poklesla těžba kůrovcového dřeva, zvýšila se naopak těžba smrků poškozených větrem. ČTK to řekl náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Jan Kozel.Park podle něj vytěžil od začátku roku 108 000 krychlových metrů dřeva, loni to bylo za stejné období 121.000 metrů krychlových. "Největší vliv na tomto výsledku má pokles kůrovcových těžeb, které jsou na 55 procentech loňských hodnot," řekl Kozel. Správa NP Šumava vytěžila do poloviny srpna 53 000 krychlových metrů dřeva napadeného kůrovcem, loni to za stejné období bylo 96.000 krychlových metrů.

Škodlivý brouk se živí lýkem a kůrou stromů. Napadá smrky, které se dokážou bránit třeba tím, že kůrovce zahubí pryskyřicí. Pokud je strom poničený například polomem při větrné kalamitě, není vůči škůdci odolný. Napadený smrk pak rychle usychá.

Meziročně se zvýšila těžba smrků poškozených větrem z 9000 krychlových metrů dřeva na 34 000 krychlových metrů. "Tento nárůst však zdaleka nedosahuje dosavadního poklesu těžeb kůrovcových. Narušení lesních porostů větrem, navzdory výraznému meziročnímu zvýšení jejich těžby, hodnotíme jako spíše nízké," uvedl Kozel.

Celkovou roční těžbu zatím nelze přesněji odhadnout, jelikož kůrovcová těžba letos ještě není u konce. Správa NP Šumava však předpokládá, že bude meziročně nižší. Park kácí pouze smrky, místo nich se snaží vysazovat i jiné druhy stromů, aby rozbil takzvanou stromovou monokulturu a les byl odolnější proti kůrovci. Vzhledem k nadmořské výšce, v níž se Šumava nachází, však může využít jen některé druhy. Kromě smrku jde o buk, jedli nebo jeřáb.

