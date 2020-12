Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Darko Pevec / Flickr.com Poté, co se slůně postavilo na nohy, bylo převezeno na ošetření k veterináři, a poté ho převezli zpátky na místo nehody. Na volání slůněte zareagovala jeho matka . Ilustrační obrázek

Thajský záchranář Mana Srivate se během své 26 let dlouhé kariéry pokoušel oživovat desítky lidí, ale slon se mezi jeho pacienty neobjevil - až do neděle. Náhodou se připletl k dopravní nehodě, při níž se srazil motocyklista se slůnětem z volně žijícího stáda, a s pomocí masáže srdce se mu podařilo malého tlustokožce zachránit, informovala agentura Reuters.

Na videonahrávce, která se začala rychle šířit na sociálních sítích, dává Srivate masáž srdce slůněti ležícímu na boku, zatímco o několik metrů dál jeho kolegové ošetřují zraněného a omráčeného motocyklistu. Slůně i motocyklista nehodu přežili bez vážnějších zranění.

"Zachraňovat životy je můj instinkt, ale celou dobu jsem měl strach, protože jsem slyšel matku a další slony, jak na slůně volají," řekl Srivate v telefonickém rozhovoru s agenturou Reuters. "To, kde má slon srdce, jsem odhadl podle lidské stavby těla a videoklipu, co jsem viděl on-line," dodal. "Když se to slůně začalo hýbat, skoro jsem se rozbrečel."

Poté, co se slůně postavilo na nohy, bylo převezeno na ošetření k veterináři, a poté ho převezli zpátky na místo nehody. Na volání slůněte zareagovala jeho matka a brzy se pro něj celé stádo vrátilo, dodal Srivate.

