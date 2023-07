Velké ropné společnosti se odklání od svých klimatických slibů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Přední dodavatelé fosilních paliv jako BP, Shell a ExxonMobil letos ustupují od svých dřívějších slibů kolem snižování uhlíkových emisí a omezování produkce ropy a zemního plynu. Upozornil na to deník The Guardian, podle kterého se velké energetické společnosti snaží blokovat odklon lidstva od fosilních paliv, jejichž spalování způsobuje globální klimatické změny.

Ropné společnosti v uplynulých letech oznamovaly různé ekologické plány, přičemž jako motivaci uváděly obavy z klimatické krize. Například BP si stanovila cíl do roku 2030 snížit své emise o 35 procent. Letos v únoru ale cíl změnila na 20 až 30 procent, píše The Guardian.

Jako další příklady list uvádí rozhodnutí firmy ExxonMobil v tichosti omezit financování pro medializovaný plán vyrábět biopalivo z řas. Další ropný gigant Shell oznámil, že letos nenavýší investice do energie z obnovitelných zdrojů, přestože dříve slíbil, že dramaticky sníží uhlíkové emise.

Stejné firmy mezitím dávají najevo, že nehodlají omezovat produkci ropy a plynu. BP rozšířila těžbu plynu, zatímco šéf ExxonMobil Darren Woods v červnu oznámil plán zdvojnásobit do pěti let produkci ropy z amerických břidlicových nalezišť. Firma Shell sice letos uvedla, že už splnila slib snížit do roku 2030 výrobu ropy o 20 procent, ovšem pokles byl dán odprodejem části jejích operací jiné ropné společnosti. "Emise do atmosféry tudíž nesnížila," uvádí The Guardian.

Článek vyšel v době, kdy svět zažívá extrémně horké léto s rekordními či mimořádně vysokými teplotami v Číně, Evropě i ve Spojených státech. Nové vlny veder opět zvýrazňují hrozbu klimatických změn, které podle vědců zvyšují pravděpodobnost a intenzitu takovýchto úkazů. A motorem klimatických změn jsou emise skleníkových plynů pocházející převážně ze spalování fosilních paliv.

Energetické společnosti si zároveň v loňském roce připsaly rekordní zisky v návaznosti na nárůst cen ropy a plynu po ruské invazi na Ukrajinu. Jejich představitelé v této situaci mění rétoriku kolem přechodu na nízkoemisní zdroje energie a zdůrazňují, že lidstvo ropu a plyn stále potřebuje a není na svět bez fosilních paliv připravené.

"Odvětví fosilních paliv masivně vydělává na prodeji nebezpečného zboží a nevinní lidé a vlády po celém světě teď platí za jejich nezodpovědnost," míní historička Naomi Oreskesová z Harvardovy univerzity, která mapuje ropný průmysl. S kritikou ropných společností nedávno vystoupil také generální tajemník OSN António Guterres, který je obvinil ze snahy "ochromit" klimatickou politiku.

Společnost Shell deníku The Guardian řekla, že věří v potřebu zakročit proti změně klimatu a že své sliby v tomto ohledu naplňuje. "Nadále máme za to, že globální poptávka po energiích bude růst a bude uspokojována různými typy energie, včetně ropy a plynu," dodal mluvčí.

