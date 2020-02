Thunbergová na demonstraci v Hamburku vytkla politikům nečinnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | FridaysForFuture / twitter.com Švédská aktivistka Greta Thunbergová se v pátek v severoněmeckém přístavním městě Hamburk zúčastnila desetitisícové demonstrace hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost).

Švédská aktivistka Greta Thunbergová se v pátek v severoněmeckém přístavním městě Hamburk zúčastnila desetitisícové demonstrace hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Podle agentury DPA v projevu vytkla politikům, že nedělají dost pro ochranu klimatu.

"Rozhodující osoby se stále chovají, jako by všechno bylo v pořádku. A vědci jsou stále ještě ignorováni," prohlásila sedmnáctiletá Thunbergová. Vyjádřila se tak dva dny před zemskými volbami v druhém největším německém městě, které tvoří samostatnou spolkovou zemi.

"Je rok 2020 a my teď potřebujeme vidět skutečné činy," zdůraznila Švédka. "Krize je tady a teď, a ne ve vzdálené budoucnosti," dodala světoznámá školačka. Řekla, že nechápe, jak se mohou politici dívat do očí svým dětem, když jim kradou budoucnost.

"Pokud se dost lidí zapojí do urychlování změny, může se změna i podařit," prohlásila Thunbergová.

Mladí demonstranti v pátek do hamburských ulic vyšli s transparenty se slogany jako "Budeme stávkovat, dokud nebudete konat" nebo "The Earth is on Fire" (Země je v plamenech).

Thunbergová se poprvé zúčastnila stávky za ochranu klimatu v Hamburku téměř před rokem, 1. března. Největší účast měla tato globální manifestace v Hamburku loni 20. září, kdy se tam sešlo na 70.000 lidí.

Na úvod páteční demonstrace držely tisíce žáků a studentů minutu ticha za oběti středečního masakru v Hanau, kde 43letý Němec zastřelil devět lidí s migračními kořeny.

