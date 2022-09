Timmermans: Když přesvědčíme o Zelené dohodě Čechy, tak všechny

Svatá Prostoto 26.9.2022 14:58

To je samé ...



"pokud se podaří přesvědčit"

"pokud se nezvolí správná politika"



"A pokud se podle Timmermanse podaří přesvědčit občany, že v zimě nezmrznou a zvládnou i následující léta, ... "



Vy to kašpaři máte buď zajistit, a nebo, pokud to nedokážete, tak neprudit jednotlivé státy a subjekty, ať si to zkusí zajistit podle svého. A ne je furt buzerovat.



Plus by si měl kašpar uvědomit, že náklady na tu řekněme energetickou transformaci jsou ve většině zemí celkem podobné ... což znamená, že tam, kde občané "starých" zemí EU jen zatnou trochu zubu a lehce se uskromní, tam občané střední a východní Evropy už budou rýt držkou v zemi. A nějaké dotace na pitchoviny z EU to nespasí, ty pár jedincům samozřejmě pomůžou ... a to tak že velmi ... ale to, co se cestou někde neztratí se z valné části použije na nesmysly, které ty dramaticky zvýšená náklady obyvatel rozhodně nesníží.





