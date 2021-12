Tisíce lidí po celém Srbsku protestovaly proti těžební politice vlády

Tisíce lidí včera na mnoha místech Srbska zablokovaly silnice a mosty, aby daly najevo svůj protest proti způsobu, jakým vláda nakládá s nerostným bohatstvím země. Uvedla to agentura Reuters, podle níž lidem vadí především dva nové zákony, které podle nich umožní zahraničním firmám až příliš těžit ze srbských nerostných surovin a navíc ohrozí životní prostředí.

Tisíce lidí se sešly například na hlavním mostě v metropoli Bělehradě, kde skandovaly "Rio Tinto pryč od řeky Driny", v narážce na nadnárodní společnost, která by podle představ vlády měla v zemi začít těžit.

"Důvodem protestů je ochrana naší země, vody a vzduchu. Nechceme, aby je někdo levně prodal," řekl student, který se představil jako Stefan a který byl mezi protestujícími v Bělehradě.

Today, massive protests across Serbia against the Law on Expropriation and the Law on referendum.

People in Belgrade blocked the main bridges.



