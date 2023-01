Tokio trvá na vypuštění kontaminované vody z Fukušimy do moře, začne do léta

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Greg Webb / IAEA Imagebank / Flickr Ve vodě z Fukušimy i po vyčistění zůstane radioaktivní tritium, na jehož zpracování dnešní technologie nestačí. Na fotografii jsou zachycené nádrže na vodu z elektrárny.

Kontaminovaná voda z jaderné elektrárny Fukušima, kterou v roce 2011 poničilo zemětřesení a cunami, bude "od jara nebo od léta" postupně vypouštěna do moře. Oznámila to japonská vláda, která chtěla s projektem původně začít už na jaře a dnešní oznámení tak naznačuje odklad. Informovaly o tom zahraniční agentury.

Japonská vláda a provozovatel elektrárny, společnost TEPCO, představili v dubnu 2021 plán na vypouštění kontaminované vody do moře od jara 2023. Tvrdí, že více než milion tun vody uložené v přibližně 1000 nádržích v elektrárně brání jejímu vyřazení z provozu a hrozí, že v případě velkého zemětřesení nebo cunami by mohla nekontrolovaně uniknout. Vyčištěnou vodu chce potrubím posílat do zařízení na pobřeží, kde by byla rozředěna mořskou vodou. Kilometrovým tunelem, který se právě staví, by pak putovala dál do moře. Společnost připustila, že postup stavby tunelu může zpozdit nepříznivé zimní počasí a mořské podmínky.

Místní rybáři se bojí, že by plán mohl poškodit pověst jejich úlovků u spotřebitelů. Plán budí obavy okolních měst i sousedních států, například Číny a Jižní Koreje. Kritiku sklidil i od organizace Greenpeace. Dodatečný čas chce vláda a TEPCO využít k přesvědčení veřejnosti o neškodnosti jejich záměru. Samotné vypouštění pak podle AFP bude trvat desítky let.

Ve vodě z Fukušimy i po vyčistění zůstane radioaktivní tritium, na jehož zpracování dnešní technologie nestačí. Metoda jeho ředění v mořské vodě se už ale používá jinde v Japonsku i v dalších zemích, píše AFP.

Tritium je podle vědců pro lidský organismus škodlivé jen při vysoké koncentraci, což ale ve Fukušimě po zředění a při postupném dlouhodobém vypouštění v zásadě nehrozí, dodává agentura.

Bezpečnost plánu posuzuje vedle japonských úřadů i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která Fukušimu opakovaně navštívila. Agentura uvedla, že projekt je "v naprostém souladu s mezinárodními normami" a nezpůsobí "žádné škody životnímu prostředí", píše AFP. Podle agentury AP se závěrečná zpráva MAAE teprve očekává. Svou třetí zprávu MAAE vydala na konci prosince.

Silné zemětřesení a cunami způsobily v roce 2011 kolaps chladicího systému jaderné elektrárny ve Fukušimě. To pak způsobilo roztavení tří reaktorů, ze kterých se do okolí rozšířilo obrovské množství radiace. Nahromaděná voda v areálu sloužila především k chlazení reaktorů při zásahu hasičů a záchranářů.

