Francouzská TotalEnergies a Irák podepsaly smlouvu za 27 miliard USD do energetických projektů

Irák a francouzská energetická společnost TotalEnergies podepsaly dlouho odkládanou smlouvu za 27 miliard USD (588,9 miliardy Kč), jejímž cílem je zvýšit těžbu ropy a kapacitu výroby elektřiny v Iráku. Dohoda zahrnuje čtyři projekty z oblasti ropy, plynu a obnovitelných zdrojů, uvedla agentura Reuters.

Dohodu při slavnostním ceremoniálu podepsali generální ředitel TotalEnergies Patrick Pouyanne a irácký ministr ropného průmyslu Hajan Abdal Ghaní. Pouyanne označil včerejší den za historický a dodal, že projekt bude zahájen v létě. V příštích čtyřech letech by měly investice činit deset miliard USD.

Dohoda byla předběžně podepsána už v roce 2021, avšak potýkala se se zpožděním kvůli sporům mezi iráckými politiky ohledně dojednaných podmínek. Nakonec se ji podařilo definitivně dojednat v dubnu, kdy Irák souhlasil s tím, že v projektu převezme menší podíl, než původně požadoval, a to 30 procent. TotalEnergies má 45procentní podíl, zbývajících 25 procent má společnost QatarEnergy.

Cílem projektu je zlepšit dodávky elektřiny mimo jiné za pomoci plynu spalovaného na třech ropných polích. Použit by měl být pro zásobování elektráren, což Iráku pomůže snížit náklady na dovoz. Součástí projektu je i čistírna odpadních vod, která umožní využívat při těžbě ropy vodu z moře místo vody sladké, které má země málo. TotalEnergies také vybuduje solární elektrárnu o výkonu jeden gigawatt.

Dohoda zahrnuje i zvýšení kapacity těžby na ropném poli v Basře do dvou let na 120 000 barelů denně a do čtyř let na 210 000 barelů denně, dodal Pouyanne.

Irák doufá, že projekt přiláká do jeho energetického sektoru nové zahraniční investice, které se v posledních letech zastavily. Firmy Exxon Mobil, Shell a BP v posledních letech v zemi omezily aktivity, což přispělo ke stagnaci těžby.

Kapacita těžby ropy v Iráku se v posledních letech pohybuje kolem pěti milionů barelů denně. Jeden čas země doufala, že se vyrovná největšímu producentovi, kterým je Saúdská Arábie. Její produkce může dosáhnout až 12 milionů barelů denně, což je více než desetina světové poptávky.

