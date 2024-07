V Turecku chybí pasáci dobytka, vláda je chce sehnat v zahraničí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Turecko se potýká s nedostatkem pastevců, což se už projevilo i na snížení počtu dobytka. Vláda se proto snaží sehnat pasáky dobytka v zahraničí. Důvodem nedostatku lidí pro toto zaměstnání jsou obtížné pracovní podmínky a snižující se populace na venkově, informoval místní server Duvar."Máme problém najít pastevce. Název tohoto povolání jsme změnili na 'správce stáda'. Nedělají se ale žádné kroky, které by profesi 'stádový management' zatraktivnily. Pastevcům by se mělo zaručit sociální zabezpečení," uvedl předseda svazu tureckých chovatelů ovcí a koz (TÜDKİYEB) Nihat Çelik. Dodal, že je nyní nutně potřeba 150 000 pastýřů.

Podle Çelika někteří zahraniční pastevci odchází za lepšími pracovními podmínkami. "Každé ráno se probouzíme s obavou, že nám pastýř uteče. Nemůžeme proto dostatečně investovat v tomto odvětví a zvyšovat počty kusů ve stádech. Naše vláda by měla regulovat a zlepšit podmínky pro tuto práci," uvedl šéf svazu TÜDKİYEB.

Turecká vláda už jedná o této záležitosti mimo jiné s Afghánistánem. Právě z této země už v Turecku mnoho lidí místní stáda pase. Podle Çelika je nyní v Turecku asi 40 000 pastevců z ciziny.

Debatu o tomto tématu rozvířil nedávno také turecký ministr obchodu Ömer Bolat. "Pokud by najednou odjelo 25 000 afghánských pastevců, znamenalo by to u nás konec chovu dobytka," uvedl Bolat.

reklama