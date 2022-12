Foto | Christina Telep / Christina Telep / Unsplash

Automobilka Toyota uvede do roku 2026 v Evropě pět nových modelů s čistě elektrickým pohonem. Druhý největší výrobce aut na světě za německým Volkswagenem o svých plánech informoval v tiskové zprávě . Toyota svůj první čistě elektrický automobil, a to sportovně-užitkový vůz (SUV) bZ4X, uvedla na trh na začátku letošního roku. Rodina elektrických vozů bZ (beyond Zero) by se tedy měla rozrůst na šest modelů.

Toyota plánuje do roku 2025 prodávat v Evropě celkem deset procent elektromobilů a 80 procent hybridů. Do roku 2030 chce v regionu prodávat až 50 procent elektromobilů. Firma chce též v Evropě vyrábět baterie pro své hybridní SUV C-HR.

"Není pochyb o tom, že elektromobily budou hrát stále větší roli při přechodu na evropský trh s nulovými emisemi do roku 2035," uvedl podle agentury AFP generální ředitel společnosti Toyota Europe Matt Harrison. Naznačil ale zároveň, že Toyota se nebude soustředit pouze na čistě elektrické vozy.

