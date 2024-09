Třinecké železárny zahájily stavbu briketační linky. Jde o první velký projekt na snížení emisí CO2

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Třinecké železárny Nový portálový naběrač v plném provozu

Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) ve svém areálu v Třinci na Frýdecko-Místecku zahájila stavbu železnorudné briketační linky zhruba za miliardu korun. Jde o první projekt transformace huti, která by měla zásadním způsobem snížit emise oxidu uhličitého tak, jak požaduje evropská legislativa. Novinářům to řekl generální ředitel TŽ Roman Heide. Technologie briketace za studena je v Evropě ojedinělá a v hutním průmyslu se v takovém rozsahu nikde nevyskytuje. Více než polovinu nákladů pokryjí dotace."Je to další milník, který nás přenese do oblasti transformace a pomůže k tomu, že snížíme ohromným způsobem emisi CO2. Konkrétně pro představu tímto krokem snížíme za rok tolik emise CO2, jako kdybyste vypnuli 19 000 automobilů Škoda Octavia," řekl Heide.

Materiál potřebný pro výrobu oceli bude nová bezemisní linka spojovat za studena. Brikety nahradí ocelárenský aglomerát, který se dělá za vysokých teplot a při jehož výrobě firma produkuje významný objem oxidu uhličitého. Proces nebude energeticky tak náročný a firma při něm nebude ani muset využívat emisní povolenky. Sníží i spotřebu koksu a koksárenského prachu, který se na aglomeracích spéká spolu s vápencem a rudou.

"Nová technologie pracuje na principu spojení prachových rud vlivem tlaku a pojiva. Jádrem technologie je vysokotlaký lis, kde je materiál působením velmi vysokého tlaku a podtlaku lisován. Tomu předchází linka přípravy materiálu, kde se materiál namísí, navlhčí a přidá pojivo. Brikety je možné použít po vyzrání zhruba po 48 hodinách," uvedl investiční ředitel Daniel Heczko.

Linka bude mít výrobní kapacitu až 80 tun briket za hodinu. Huť ji chce uvést do provozu v polovině roku 2027. Vznikne u ní 12 nových pracovních míst. Zařízení do Třince dodá výrobce z USA. Podobný princip, na jakém bude linka pracovat, se využívá například v keramickém průmyslu nebo ve stavebnictví.

Stavba briketační linky je jedním z řady projektů transformace výroby TŽ, jejichž cílem je snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s požadavky Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Podnik musí kvůli požadavkům Evropské unie změnit nynější způsob výroby oceli, odstavit jednu vysokou pec a aglomeraci, které nahradí nová elektrická oblouková pec, jež bude ze šrotu vyrábět více než milion tun oceli ročně. Projekty musí být hotové do roku 2030, firma musí snížit objem emisí skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.

Třinecké železárny jsou největším hutním podnikem v Česku. Loni vyrobily přes 2,4 milionu tun oceli, vytvořily tržby 49,692 miliardy korun a čistý zisk 44 milionů korun. Mezi hlavní produkty podniku patří dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Včetně odloučených provozů mají TŽ téměř 7000 zaměstnanců.

