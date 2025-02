Turisté by se neměli strážců přírody bát, říká nový ředitel NP Podyjí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hlavním cílem nastupujícího ředitele národního parku Podyjí Pavla Müllera zůstane ochrana krás Podyjí. Mezi další patří například rozvoj práce s veřejností či vzdělávání turistů. Ti by se podle něj neměli strážců přírody bát, ale měli by se u nich ujistit, že se v přírodě chovají správně. Müller to řekl v rozhovoru s ČTK. V čele nejmenšího ze čtyř národních parků ČR 1. února 2025 nahradil dlouholetého ředitele Tomáše Rothröckla, který odešel do důchodu.Jednačtyřicetiletý Müller je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, dosud pracoval jako projektový manažer a vedoucí zahraničního prodeje soukromé firmy. Zvítězil v opakovaném výběrovém řízení vypsaném ministerstvem životního prostředí.

"Do vedení NP přicházím s láskou k přírodě, která mne přivedla ke studiu lesnictví a vydržela mi dodnes. Naším hlavním cílem zůstane ochrana jedinečných krás Podyjí, která dosud fungovala znamenitě. Dnes nečelíme žádné krizi nebo akutní hrozbě, takže se vedle běžného provozu můžeme soustředit i na dlouhodobé cíle, kam patří rozvoj práce s veřejností a realizace různých projektů. V nejbližší době bych chtěl zajistit dobré vztahy s místními samosprávami," uvedl Müller.

Ve správě parku by chtěl zřídit odbor pro styk s veřejností, který dnes na správě suplují ostatní odbory. "Očekávám, že pak bychom byli schopní nabízet pravidelný program pro školy a další skupiny návštěvníků," uvedl Müller. Dále je podle něj potřeba vypracovat vizi pro některé nemovitosti, které park spravuje, ale dnes často nemají adekvátní využití. Také správní budova ve Znojmě by si podle něj už zasloužila projekt na rekonstrukci.

Součástí správy chráněného území je i turismus. "Pokládám za klíčové, aby každý návštěvník znal alespoň určité minimum, kterým se v národním parku bude řídit. Chci, aby pochopil naši úlohu a práci a alespoň pasivně se spolupodílel. Turisté by se neměli strážců bát, ale měli by se u nich ujistit, že se během své návštěvy chovají správně. Chraňme přírodu společně," vyzval ředitel. Doplnil, že v tomto směru zvažuje zadání sociologického průzkumu, na jehož výsledcích bude moci správa stavět další kroky pro podporu turismu i jeho udržitelnost.

Národní park Podyjí má rozlohu 62,6 kilometru čtverečních. Vyhlášen byl v roce 1991. Je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. V Česku existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody a které pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu. Kromě Podyjí je to ještě Krkonošský národní park, Šumava a České Švýcarsko. Pátým národním parkem se může stát příští rok Křivoklátsko, návrh ministerstva životního prostředí na jeho vyhlášení podpořila začátkem prosince vláda.

