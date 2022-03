Turisté nemohou kvůli hnízdění ptáků do některých míst na severu Čech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | J Brew / Flickr K druhům zvláště citlivým na lidskou přítomnost patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí.

Turisté nemohou kvůli hnízdění ptáků do některých míst v Národním parku České Švýcarsko, v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce a v rezervaci Kaňon Labe. Omezení vstupu, které má zajistit klid pro hnízdění a vyvedení mláďat, platí do poloviny léta. Informovala o tom správa národního parku na svém webu.

K druhům zvláště citlivým na lidskou přítomnost patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Hnízdní lokality jsou uzavírány tak, aby značené turistické cesty zůstaly průchodné. Přechodné uzavírky jsou vyznačené v terénu páskami, nejčastěji se nacházejí na neznačených pěšinách či lesních cestách.

Omezení vstupu se týká v národním parku kromě celého klidového území 16 dalších míst, v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe vedle tří lokalit se sezonním omezením horolezectví dalších tří míst a na ostatním území CHKO Labské pískovce sedmi známých hnízdních lokalit.

Zkušenosti z uplynulých let podle správců parku ukazují, že dočasná omezení vstupu do hnízdišť veřejnost až na výjimky dodržuje. Odpovídá tomu i poměrně vysoká úspěšnost sokolů, čápů a výrů při vyvádění mláďat. Naopak porušení omezení vstupu mívá na hnízdící druhy fatální dopad, ptákům buď zastydne snůška nebo se otevře cesta do hnízda predátorům, protože plaší rodiče jsou kvůli vyrušení nuceni hnízdo opustit.

Kriticky ohrožený sokol stěhovavý hnízdí na severu Čech nejen v přírodě, ale také na komínech elektráren, kde jsou pro něj připraveny budky.

