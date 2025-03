U britských břehů se srazil tanker s palivem s nákladní lodí a začal hořet

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

U pobřeží východní Anglie se dnes srazila nákladní loď s tankerem, který převážel letecké palivo a který po kolizi začal hořet. Na místo srážky zamířily hasicí letoun a lodě z okolí, stejně jako záchranná plavidla a vrtulník. Všech 37 členů posádek obou lodí se podařilo dostat na břeh, přičemž jeden z nich byl hospitalizován, informovala stanice BBC.Náraz nákladní lodi do tankeru způsobil únik převáženého paliva do Severního moře, píše agentura AP s odvoláním na americkou společnost provozující tanker. Nákladní loď převážela 15 kontejnerů s kyanidem sodným, píše agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti Lloyd's List Intelligence.

Tanker pro přepravu ropy a chemikálií Stena Immaculate plující pod americkou vlajkou se nedaleko břehů východoanglického hrabství East Yorkshire srazil s kontejnerovou lodí Solong registrovanou v Portugalsku. Podle pobřežní stráže byla nehoda nahlášena v 09:48 místního času (10:48 SEČ) několik desítek kilometrů od pobřeží východně od města Hull.

Tanker patřící švédské společnosti Stena Sphere a provozovaný americkou společností Crowley plul z Řecka do přístavu v Británii, podle údajů ze stránky sledující lodní dopravu Marine Traffic byl však v době nehody téměř bez rychlosti, podle některých zdrojů v místě kotvil. Kontejnerová loď na cestě ze skotského přístavu do Rotterdamu se k němu přiblížila rychlostí 16 uzlů ze severního směru a narazila do něj. Příčina srážky se zatím vyšetřuje. Dva zdroje v oblasti námořní bezpečnosti agentuře Reuters sdělily, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o sabotáž nebo že by se na incidentu podílely jiné subjekty.

Společnost Crowley podle agentury AP uvedla, že tanker "utrpěl poškození nákladní nádrže s palivem Jet-A1", což způsobilo požár a "několik výbuchů na palubě". Palivo uniklo do moře. Nákladní loď Solong kromě kyanidu sodného převážela neznámé množství alkoholu, uvedl ve zprávě poskytovatel námořních dat Lloyd's List Intelligence s odvoláním na zprávu pobřežní stráže.

Tanker měla v době nehody krátkodobě pronajatý americká armáda, sdělil její mluvčí Reuters. Loď Stena Immaculate je součástí flotily deseti tankerů zapojených do vládního programu USA na zásobování armády palivem, píše web stanice CNN.

Podle videozáznamu zveřejněného BBC stoupal z lodí hustý oblak dýmu. V místě nehody se podle námořní mapy v době srážky a krátce po ní pohybovalo velké množství lodí.

Nejistota zatím panuje v otázce možných ekologických škod. Pobřežní stráž v prohlášení uvedla, že aktuálně vyhodnocuje, zda a jaká "opatření proti znečištění" bude nutné přijmout. Únik leteckého paliva do vody způsobí menší znečištění ve srovnání s ropou, sdělil BBC nezávislý poradce pro námořní bezpečnost David Mcfarlane. Podle něj však není pochyb o tom, že i tak dojde k úniku ropy.

Nehoda se stala v oblasti, kde žije největší kolonie tereje v Anglii a mezinárodně významná populace dalších mořských ptáků, uvedl Dave O’Hara z britské ornitologické společnosti RSPB. "Jsme samozřejmě velmi znepokojeni možným únikem z tankeru, protože znečištění ropou může vážně poškodit biotopy a být pro mořské ptáky smrtelné," uvedl O’Hara.

reklama