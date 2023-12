U cesty na začátku Obřího dolu vykáceli část lesa kvůli kůrovci i pádům stromů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Začátek Obřího dolu v Krkonoších na okraji Pece pod Sněžkou se v posledních letech změnil. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v roce 2022 a letos odtěžila v blízkosti frekventované turistické cesty přes jeden hektar lesa zasaženého kůrovcem. Za těžbou byla i snaha zajistit bezpečnost, řekl ČTK Václav Jansa ze Správy KRNAP. V oblasti Územního pracoviště Pec pod Sněžkou se odehrávaly jedny z nejrozsáhlejších těžeb kůrovcového dřeva v KRNAP v letošním roce.

Na začátku Obřího dolu se těžba omezila na jižní svah Růžové hory, zařazené do zóny přírodě blízké, ale s navazující hranicí zóny soustředěné péče. Nejde o nejpřísněji chráněnou bezzásahovou zónu přírodní.

"V oblasti pokračovala gradace kůrovce a vzhledem k malé vzdálenosti do zóny soustředěné péče jsme přistoupili k asanaci. Nicméně nejvýraznější z pohledu návštěvníka je zásah bezprostředně u cesty. Dostáváme se do nelehké situace zajištění bezpečnosti návštěvníků v porostech, kde dochází k odumírání starých stromů a jejich rozpadu," řekl ČTK Jansa.

Podle něj hrozí pád těchto stromů. "Přistoupili jsme k preventivnímu razantnímu řešení. V oblasti se pohybuje velké množství návštěvníků, projíždějí motorová vozidla a potenciální ohrožení je vysoké," řekl Jansa.

Obřím dolem vede modrá turistická trasa na Sněžku, cesta do Obřího dolu slouží k zásobování údolí i jako oblíbená vycházková trasa rekreantů střediska. "Při podobných zásazích je také důležité mít k dispozici odpovídající techniku a pracovníky, aby bylo možné zasáhnout efektivně a v krátkém čase. Není možné právě tuto cestu, která je jednou z nejvýznamnějších, zavírat v plné sezoně opakovaně. Proto došlo k na první pohled jednorázovému rozsáhlejšímu zásahu," uvedl Jansa.

Loni v okolí cesty lesníci odtěžili kůrovcové dřevo na celkové ploše 0,5 hektaru a letos jde asi o 0,6 hektaru. Dílčí těžby kůrovce výše po svahu začaly před 15 lety a po menších plochách pokračovaly v oblasti do letoška. V menší míře se uskutečňovala nedávno také kůrovcová těžba pod červenou turistickou cestou do Modrého dolu na protější straně údolí. Od roku 2018 jde na začátku Obřího dolu o zásah na celkové ploše asi tří hektarů. Další zásahy se v této lokalitě podle KRNAP neplánují, pouze případné zabezpečení cesty. Lesy by se tam měly obnovovat přirozenou cestou s podporou výsevu břízy. "Zbytek Obřího dolu a Modrého dolu je v zóně přírodní, ve kterých nebude žádný zásah, pouze výjimečně pro zajištění bezpečnosti návštěvníků," uvedl Jansa.

Loni v červnu po pádu stromu na auto na silnici do Malé Úpy zemřeli tři lidé. Strom spadl při poryvu větru. Správa KRNAP následně u silnice nechala preventivně pokácet několik stromů, které mohly být rizikové. Letos v lednu v Hertvíkovicích u Mladých Buků na projíždějící osobní auto spadl jiný strom. Řidič zraněním podlehl. Nešlo o území KRNAP, strom rostl na pozemku ŘSD.

