U Trinidadu a Tobaga unikla do moře ropa, znečistila část pláží

Premiér ostrovního státu Trinidad a Tobago Keith Rowley vyhlásil stav nouze poté, co do moře u souostroví unikla ropa z potopené lodi a znečistila část pláží této turisty vyhledávané destinace. Informovala o tom dnes agentura AP.

Vládě se zatím nepodařilo zjistit vlastníka lodi, která se minulý týden převrátila v blízkosti Tobaga. Záchranné týmy se snaží zadržet unikající ropu, ale ta už se dostala na některé z pláží na jihozápadním pobřeží ostrova.

Zatím není jasné, kolik ropy uniklo a kolik jí stále zůstává uvnitř plavidla, které je z větší části pod vodou. Známo není ani to, proč se loď převrátila. Potápěčům se nepodařilo dostat únik ropy pod kontrolu a snaží se přijít na to, jak by mohli zbytek odčerpat.

Tobago je oblíbenou turistickou destinací a oficiální činitelé mají obavy, jak únik ovlivní turistický ruch. Několik zemí už nabídlo pomoc při odklízení následků, dodal premiér, ale s očistou podle něj bude možné začít až poté, co se podaří dostat únik pod kontrolu.

