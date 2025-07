Udržet ve vodě dostatek kyslíku a přítok rybníků, to jsou výzvy rybářů v Chlumci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Capri23auto / Pixabay

Zajistit dostatečný přítok nové vody do rybníků a udržet ve vodě dostatek kyslíku, to jsou v těchto dnech největší výzvy rybářů v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku. Trvající vedra začínají ryby v rybnících ohrožovat, řekl ČTK vodohospodář Rybářství Chlumec nad Cidlinou David Sčučka. Rybáři proto také ryby méně krmí."Při déletrvajících vedrech vody v rybnících ubývá a ohřívá se, tím se snižuje poměr kyslíku ve vodě. Kde je to nejnutnější, tam vodu provzdušňujeme," řekl Sčučka.

V tomto období podle něj nejde o nic výjimečného. "Tropických dnů rok od roku přibývá, prohlubuje se sucho, ubývá vody v rybnících. Ubývá i vody v přítocích. Kde si můžeme pomoci přítokem, tak si pomůžeme," řekl vodohospodář.

Česko zasáhla vlna veder. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu současné tropické dny v Česku vyvrcholí ve středu a čtvrtek, kdy se teploty mohou dostat nad 35 stupňů Celsia. Meteorologové upozorňují také na zvýšené riziko vzniku požárů. Přeháňky a bouřky by se podle nich mohly objevit v druhé polovině týdne a mírné ochlazení se čeká o víkendu.

Akciová společnost Rybářství Chlumec hospodaří zhruba na 235 rybnících o výměře přibližně 1700 hektarů. Kaprovité ryby tvoří přes 95 procent produkce. Chlumecké rybářství je členem Rybářského sdružení ČR a má rozhodující postavení v chovu ryb v Královéhradeckém kraji. Rybářství hospodaří na rybnících i v okolních krajích.

