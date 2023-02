Ukrajinský resort zemědělství znepokojil strmý růst exportu semen slunečnice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Za nepřijatelný označilo ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo zemědělství strmý nárůst vývozu slunečnicových semen. Ohrožuje podle úřadu výrobu slunečnicového oleje, jedno z nejlukrativnějších odvětví ukrajinského zemědělství.

Ministerstvo uvedlo, že za loňský rok bylo z Ukrajiny vyvezeno 2,75 milionu tun slunečnicových semen, zatímco před začátkem ruské invaze na Ukrajinu to nebylo více než 100 000 tun ročně. Do Evropské unie mířilo 70 procent exportu, do Turecka 20 procent. Agentura Reuters píše, že vývoz semen a nikoliv oleje odráží potíže v jeho výrobě poté, co Rusko loni v únoru zaútočilo na Ukrajinu.

Ukrajina do té doby patřila mezi přední světové výrobce a vývozce slunečnicového oleje, ale kvůli invazi ztratila kontrolu nad částí svého území a boje a problémy s nimi související narušily výrobu v jiných regionech. Výrobci oleje podle ministerstva upozorňují, že vývoz velkého množství slunečnicových semen může mít pro toto odvětví "nepředvídatelné negativní důsledky".

"Mohlo by to vést k zavírání podniků vyrábějících olej, ke katastrofickému poklesu v produkci slunečnicového oleje, ke ztrátě globálních trhů pro výrobky s vysokou přidanou hodnotou, k rušení pracovních míst a k propadům příjmů do státního rozpočtu," upozornilo ministerstvo zemědělství.

V období od září 2020 do srpna 2021 Ukrajina vyvezla 5,3 milionu tun slunečnicového oleje, v sezóně 2021 až 2022 to bylo vlivem ruské invaze a ruské blokády černomořských přístavů 4,5 milionu tun. Významná část podniků zabývajících se rafinací slunečnicových semen musela v prvních měsících loňského roku zastavit výrobu kvůli blokádě přístavů a nemožnosti zboží vyvážet. V současné sezóně Ukrajina zatím vyvezla 2,26 milionu tun slunečnicového oleje.

Díky dohodě zprostředkované Tureckem a OSN Rusko loni v červenci ukončilo blokádu několika ukrajinských černomořských přístavů, čímž Ukrajina alespoň z části obnovila vývoz svých zemědělských produktů po moři. "Slunečnicový olej se vždy vyvážel po moři, protože pro dopravu této komodity po souši nevznikly dobré podmínky, a proto je normální provoz vodních cest pro export ukrajinského slunečnicového oleje mimořádně důležitý," poznamenalo ministerstvo zemědělství.

