Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky v chovech kuřat. Rozliší jejich kvokání

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky kuřat chovaných ve velkochovech tím, že by naslouchala jejich kdákání. Vyplývá to z výzkumu, o kterém napsal list The Guardian. Technologie, kterou při studii vědci testovali, správně rozlišila kvokání strádajících kuřat od ostatních zvuků ve stodole s přesností 97 procent. Podle expertů by mohla být široce dostupná do pěti let.

Umělá inteligence, která umí identifikovat kdákání trpících kuřat, by nakonec mohla být používaná ke zlepšení životních podmínek i u jiných hospodářských zvířat.

Každý rok se na celém světě chová přibližně 25 miliard kuřat - mnoho z nich v obrovských halách, kde žijí tisíce ptáků. Jedním ze způsobů, jak posoudit životní podmínky těchto zvířat, je naslouchat zvukům, které vydávají.

"Kuřata jsou velmi hlasitá, ale kvokání vystresovaných jedinců bývá hlasitější než ostatní zvuky, můžeme ho popsat jako čistě tónové volání," řekl Alan McElligott z Hongkongské univerzity. "I pro netrénované ucho není příliš obtížné ho rozeznat," dodal.

Teoreticky by farmáři mohli podle kdákání kuřat zjistit míru jejich stresu a v případě potřeby zlepšit jejich situaci. V komerčních hejnech čítajících tisíce nebo desetitisíce kuřat je však nasazení lidských pozorovatelů nepraktické. Jednak by jejich přítomnost mohla hejno ještě více stresovat, ale při takovém množství ptáků je nemožné určit, kolik kuřat kdáká o pomoc.

McElligott říká, že cílem jeho technologie je pro kuřata vytvořit lepší životní podmínky. Na trh by ji chtěl uvést do pěti let. Než se tak stane, bude muset zajistit, aby zařízení fungovalo v různých typech chovů a farem.

Přesvědčit zemědělce, aby tuto technologii přijali, může být poměrně snadné. Předchozí McElligottův výzkum zjistil, že "nouzové" kdákání, které vydávají mladá kuřata, může předpovědět množství přibývající hmotnosti a počet úhynů v celém hejnu během jeho života.

"Někdy je těžké přesvědčit zemědělce, kteří se musí vypořádat s produkcí těchto zvířat za stanovenou cenu pro supermarkety a všechny ostatní, aby přijali technologie na zlepšení jejich podmínek," řekl McElligott. "Ale my jsme již ukázali, že nouzové kvokání je dobrým ukazatelem úmrtnosti a míry růstu, a toto je způsob, jak tento proces automatizovat," dodal.

Dodal, že podobnou technologii by bylo možné vyvinout i pro sledování dalších hospodářských zvířat - zejména prasat nebo krůt, která jsou také často chovaná v uzavřených prostorách a jsou velmi hlasitá.

reklama