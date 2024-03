Univerzitní odborníci pro ostravskou zoo vyrobili modely ptačích vajec

Foto | Petr Vrána / Zoo Ostrava Podkladek musí mít podobný vzhled jako pravé vejce, protože někteří ptáci jsou velmi vnímaví a každý podkladek nepřijmou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zaměstnanci VŠB - Technické univerzity Ostrava vyrobili pro ostravskou zoologickou zahradu modely vajec pro vybrané druhy ptáků. Podkladky zoo využívá u nezkušených ptačích rodičů, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.

Připomněla, že při odchovu ptačích mláďat se občas stává, že zejména nezkušení rodiče neinkubují snůšku spolehlivě, hrozí rozbití vejce či jeho vykutálení z hnízda. "Jelikož se v řadě případů jedná o vzácné a ohrožené druhy, snažíme se ptákům pomoci, abychom zvýšili šanci na úspěšný odchov mláďat. Vejce proto ukládáme do umělé líhně. Hnízdícím ptákům je ale třeba vložit do hnízda podkladek, jinak by ztratili zájem o hnízdění," uvedl zoolog Petr Vrána.

Podkladek ale podle něj musí mít podobný vzhled jako pravé vejce, protože někteří ptáci jsou velmi vnímaví a každý podkladek nepřijmou. "Důležitý je nejen vzhled, ale i tvar, váha a správné těžiště. Ptáci při inkubaci vejce pravidelně otáčejí, a tak mohou podkladky rozeznat," doplnil Vrána.

Zoo se proto spojila s univerzitními odborníky na umělecké slévárenství, kteří vyrobili podkladky podle skutečných vajec. Využili k tomu umělou pryskyřici, kterou vylili do forem. Nepravé vejce pak ručně dobarvili netoxickými barvami.

Zoo Ostrava chová přes 120 druhů ptáků. Jejich vejce jsou velmi různorodá, a to nejen velikostí, ale i barvou. Některá vejce mají specifickou kresbu. Ptáci hnízdící v otevřených hnízdech či přímo na zemi mají většinou vejce zbarvená tak, aby co nejvíce splývala s prostředím. Dutinoví ptáci a ti, kteří umí vejce ochránit, mají naopak často pouze bílá.

"Použití vhodných podkladků je pro chovatele ptáků důležitá součást jejich chovatelského úsilí. Věříme, že tento společný počin se stane důležitým mezníkem v naší snaze o udržení životaschopné populace vzácných ptačích druhů v lidské péči a pomůže i dalším chovatelům," řekl Vrána.

reklama