USA pomohou EU zajistit plyn pro případ ruské invaze, shodli se lídři

Spojené státy budou s Evropskou unií spolupracovat na zajištění přísunu plynu do Evropy pro případ ruské invaze na Ukrajinu. Shodli se na tom americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle nichž budou obě strany hledat možnost rozšíření dodávek plynu do Evropy. Ve společném prohlášení uvedli, že obě strany chtějí zajistit energetickou bezpečnost EU a urychlit celosvětový přechod k udržitelným zdrojům energie.

Oba lídři společné komuniké vydali v době, kdy se Západ obává, že Rusko využije na 100 000 vojáků shromážděných u ukrajinských hranic k napadení sousední země. Evropské země se pro tento případ chystají zmrazit projekt nového plynovodu Nord Stream 2, o což dlouhodobě usiluje Washington. EU přitom z Ruska dováží 40 procent své spotřeby zemního plynu a někteří evropští politici tvrdí, že Moskva využívá omezování dodávek k vytváření tlaku na jejich země. Rusko to odmítá.

"Spojené státy a EU společně usilují o trvalé, dostatečné a včasné dodávky zemního plynu do EU z různých zdrojů po celém světě s cílem předejít otřesům včetně těch, které by mohla způsobit další ruská invaze na Ukrajinu," uvedli Biden a von der Leyenová. Podotkli, že USA jsou již nyní největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU a že obě strany pracují s dalšími státy a subjekty na trhu na rozšíření objemů dodávek.

"LNG může v krátkodobém výhledu zvýšit bezpečnost dodávek, zatímco budeme pokračovat v přechodu k nulovým emisím," píše se ve společném prohlášení.

Obě strany v něm potvrdily svůj závazek omezovat postupně využívání fosilních zdrojů a nahrazovat je čistou energií tak, aby směřovaly k úplnému "vynulování" emisí skleníkových plynů. Vzhledem k současným problémům s vysokými cenami energií a ohrožení dodávek z Ruska je podle obou stran logické snažit se o urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům energie, které by snížily evropskou závislost na ruském plynu.

