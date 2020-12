Úspěch roku je podle Brabce prosazení balíku odpadové legislativy Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ropable / Wikimedia Commons "Především se podařilo prosadit po šesti letech balík nové odpadové legislativy. Česká republika se tak od příštího roku vydá na cestu oběhového hospodářství a především na cestu, na které postupně skoncujeme se skládkováním a nastartujeme recyklaci," uvedl Brabec. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Jako největší letošní úspěch vidí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) prosazení balíku nové odpadové legislativy. K dalším vydařeným počinům podle něj patří přidání peněz na kotlíkové dotace. Naopak neúspěchem je podle ministra to, že dosud neskončilo vyšetřování havárie na Bečvě, která se stala 20. září, i prodleva ohledně tzv. invazní novely. "Především se podařilo prosadit po šesti letech balík nové odpadové legislativy. Česká republika se tak od příštího roku vydá na cestu oběhového hospodářství a především na cestu, na které postupně skoncujeme se skládkováním a nastartujeme recyklaci, vzniknou nové recyklační kapacity, odpady budeme více využívat a stále méně skládkovat, ušetříme zdroje i životní prostředí," uvedl Brabec. Dodal, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) teď bude pracovat na uvedení nové legislativy v život. "Čekají nás semináře s obcemi i kraji, metodické vedení, vyhlášky a tak dále," podotkl. Podle Brabce byly úspěšné i dotační programy, které lidem pomohly získat nové zdroje pitné vody, ekologický zdroj tepla či zateplit domy. "Sehnali jsme také další peníze na kotlíkové dotace, takže posíláme další peníze do krajů na projekty, které čekají v zásobnících. To jsou další tisíce lidí, které mohou tak okamžitě měnit starý kotel za nový, ekologický zdroj," doplnil Brabec. MŽP na podzim uvedlo, že krajům pošle navíc 600 milionů korun. K neúspěchům přiřadil dvě věci "Jednak, že se zatím nepodařilo rozjednat ve Sněmovně tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. A samozřejmě mne trápí, že policie dosud neukončila vyšetřování havárie na Bečvě," uvedl ministr. Podle Brabce poučení z ekologické katastrofy, při níž podle České inspekce životního prostředí do Bečvy unikly kyanidy, které otrávily desítky tun ryb, může přijít, až se zjistí viník a příčina havárie. Uvedl, že chápe frustraci lidí, kteří chtějí znát odpovědi "stejně jako on". "Na druhou stranu po podobné havárii v Draslovce Kolín v roce 2006 se zákony nijak nezměnily, vše zůstalo při starém. A my teď máme možnost, na základě zkušenosti z Bečvy, řadu věcí vylepšit," podotkl Brabec. Z plánovaných kroků zmínil připravovanou novelu vodního zákona, která má například vymezit kompetence úřadů při řešení mimořádné havárie přesahující území obce či kraje. Řekl také, že vznikne jednotný registr výpustí do hlavních toků, neboť nyní jsou tyto informace roztříštěné. "Už dříve jsme také oznámili, že legislativu dále chceme upravit v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, budeme jednat o snížení ohlašovacích prahů nebo rozšíření vějíře sledovaných látek, aby byly znečišťovatelé pod větší, a to i veřejnou kontrolou," řekl. Připomněl, že na Bečvu bude v rámci pilotního projektu umístěn přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod. Na dotaz ohledně situace v České inspekci životního prostředí (ČIŽP), kde v listopadu skončilo všech pět inspektorů oddělení CITES, Brabec řekl, že by tam v lednu měl nastoupit nový vedoucí oddělení a začít sestavovat tým. Tým odborníků pod vedením Pavly Říhové, který v minulosti odhalil řadu případů pašování ohrožených rostlin a živočichů, svůj odchod odůvodnil špatnou atmosférou na pracovišti a chováním vůči podřízeným. Šéf ČIŽP Erik Geuss v reakci uvedl, že měl k práci týmu výhrady, blíže je neupřesnil. Někteří odborníci už dříve řekli, že vybudovat nový, kvalitní tým v ČIŽP nebude snadné a může to trvat roky. "Je plně na odpovědností ředitele ČIŽP, aby celá agenda CITES nebyla odchodem týmu paní Říhové nijak dotčena," napsal Brabec. Ministr už dříve uvedl, že má zájem, aby tým Říhové spolupracoval s MŽP. Možnost spolupráce pro příští rok se podle jeho slov nyní připravuje. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Fond životního prostředí vydá příští rok 5,65 miliardy korun Evropská komise dala částečně za pravdu Česku ve sporu o polský důl Turów Česko považuje polskou reakci ohledně Turówa za nedostatečnou

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.