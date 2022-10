Ústecký kraj začne proplácet vouchery na ubytování v Českém Švýcarsku

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | piqsels

Ústecký kraj začne v listopadu proplácet vouchery na ubytování v Českém Švýcarsku. Lidé dostanou slevu 300 korun na osobu a noc, pokud v oblasti, kde v létě hořelo, přespí alespoň dvakrát. Zároveň bude kraj posílat do penzionů na Děčínsku děti ze středních škol a dětských domovů. Chce tak pomoci hoteliérům překlenout dobu do startu nové sezony. Řekl to po jednání rady hejtman Jan Schiller (ANO). Při likvidaci nejrozsáhlejšího požáru v České republice se v létě vystřídalo 6000 hasičů. Zavřeny zůstávají soutěsky v Hřensku.

Ve fondu Ústeckého kraje je na vouchery připraveno 6,17 milionu korun. "Předpokládáme, že částku nejméně ve stejné výši poskytne na vouchery ministerstvo pro místní rozvoj nebo CzechTourism," uvedl hejtman. Maximální délka pobytu je sedm nocí. Nabídka platí do května příštího roku nebo do vyčerpání částky. Limit voucherů je stanoven maximálně 150 000 korun na jednu ubytovací kapacitu. Podpora je určena pro všechny ubytovatele v Českém Švýcarsku.

Podpořit cestovní ruch v regionu, který se vypořádává s úbytkem turistů po požáru, chce kraj také nabídkou bezplatné veřejné dopravy pro hosty ubytované na dvě a více nocí. Zdarma by návštěvníci mohli jezdit autobusem, vlakem i přívozem.

Ústecký kraj vyčíslil náklady ubytovatelů na energie, mzdy zaměstnanců a další nutné výdaje během doby, kdy museli mít kvůli požáru zavřeno. Je to zhruba 11,6 milionu korun. S žádostí o proplacení se kraj obrátí na vládu.

Pomoci hoteliérům mají také dotované výjezdy školáků. "Podpořili bychom povědomí dětí v kraji o přírodě u nás, ale hlavně bychom pomohli podnikatelům, kterým přímo peníze poslat nemůžeme," uvedl hejtman. Kraj by poslal peníze školám a ty by pak uhradily pobyt včetně stravování. Rodiče by podle Schillera neplatili ani korunu. Připraveno má kraj deset milionů korun, což stačí zhruba na 50 výjezdů. Zájem už střední školy zřizované krajem ohlásily stejně jako dětské domovy.

Požár vypukl nedaleko Hřenska 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech, do konce srpna bylo na místě několik jednotek. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.

