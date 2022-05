Útulek v Brně přijal první čtyři psy z Ukrajiny, nabídne je k adopci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie Brno přijal první čtyři psy od uprchlice z Ukrajiny, která měla ve vlasti obdobný útulek. Nyní má azyl v České republice. Pátého psa ze stejného vrhu si nechal dobrovolník, který zvířata převážel. ČTK to řekla vedoucí útulku Petra Volešová. Podle ní nyní psy vyšetří na vzteklinu a posoudí zdravotní stav. Podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema je po desetidenní karanténě nabídne útulek na webu k adopci

Útulek už vyčlenil místa pro psy a kočky Ukrajinců prchajících před válkou s Ruskem v březnu, teprve nyní se ale do něj dostala první zvířata uprchlíků. "Vzniklo to přes dobrovolníka z Ukrajiny, který ale už několik let žije na území České republiky. Spojil se s paní Álou, která má na Ukrajině útulek, ale nyní má azyl v Česku," uvedla Volešová.

Z Ukrajiny jelo do ČR pět kříženců z jednoho vrhu, v útulku skončili čtyři a jednoho si nechal dobrovolník, který je převážel. "Psy čeká vyšetření na vzteklinu a posouzení zdravotního stavu. Z transportu mají drobné oděrky a jsou vyplašení. Je možné, že jim veterinární lékař dá i vakciny," dodala Volešová.

Psům je přes rok. "V útulku mohou být maximálně 15 dnů. Splní si tím desetidenní karanténu. Poté budeme zvířata nabízet na stránkách k adopci," uvedl Ghanem. Útulek vyčlenil pro psy a kočky 30 míst. Pro Ukrajince je to zdarma.

