V Blansku letos začali s výsadbou stromů o několik týdnů dřív

V Blansku letos kvůli teplému počasí začali s výsadbou stromů o několik týdnů dřív. Jde o každoroční náhradní výsadbu za dříve pokácené stromy. Letos ve městě vysázeli šest desítek převážně listnatých stromů, počítá se i s další výsadbou keřů. Radnice o tom informovala na svém webu

Nové stromy a keře místo pokácených přibyly na veřejných prostranstvích po celém městě. "Začali jsme dříve zejména s ohledem na velmi příznivé a teplé počasí," uvedl zahradník Martin Chytrý, který má zeleň ve městě na starosti. Panuje totiž podle něj obava, že se velmi rychle oteplí, stromy by se pak mohly dostat tzv. do listu a zaschly by.

V uplynulých dnech vysadil Chytrý spolu s kolegy například ptačí třešně v Salmově ulici, jeřáby a slivoně ve Sladkovského ulici nebo pětici vzrostlých dřevin před Dělnickým domem. Stromy tam přibyly v místech, odkud zahradníci nedávno odstranili proschlé jalovcové keře. Vysadili i borovice či javor například nedaleko parkoviště u hřbitova ve Dvorské ulici.

"Jedná se o nařízenou náhradní výsadbu za pokácené stromy. Pokud je to možné, tak se nové dřeviny umisťují tam, kde byly nějaké stromy pokáceny. Stává se ale, že například v místě vedou inženýrské sítě, nebo že se nejedná o pozemky města. V takovém případě pak hledáme vhodnou lokalitu v blízkosti té původní," popsal Radek Gajdošík z oddělení komunální údržby městského úřadu.

Nové stromy pracovníci vysazovali i v Masarykově ulici, ulici 9. května, Chelčického, Čelakovského, ale také v Horní Lhotě, na Těchově nebo v Češkovicích. Nejčastěji vysazují listnaté stromy, například javory, jeřáby, okrasné třešně nebo jiné druhy ovocných stromů. V ulicích města ale v letošním roce přibyly také lípy, břízy nebo borovice. Pokračovat se bude výsadbou keřů nebo obnovou stromů vysazovaných loni, které se neuchytily. Minulý rok se za pokácené stromy v Blansku vysazovalo více než sedm desítek stromů.

