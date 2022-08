V Británii vyhodili úrodu za 22 milionů liber, nemají dost lidí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Británie se vedle problémů s ovocem a zeleninou potýká i s nedostatečnou úrodou brambor. Nedaří se letos dokonce ani plodinám, které jsou obvykle odolné vůči suchu, jako je kukuřice. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Británii se v letošním roce kvůli nedostatku pracovních sil vyhodilo ovoce a zelenina přinejmenším za 22 milionů liber (641 milionů Kč), na farmách se ale celkové škody odhadují až na trojnásobek. S odvoláním na britský Národní svaz farmářů o tom informoval server listu The Guardian.Asi 40 procent respondentů ze svazu potvrdilo, že kvůli nedostatku pracovní síly utrpěli ztráty na úrodě. Britským farmám chybí v průměru 14 procent pracovníků. Problémy zhoršil i fakt, že někteří zaměstnanci nepřišli do práce vůbec nebo z ní předčasně odešli. Vzhledem k tomu, že průzkum reprezentuje pouze třetinu britského sektoru, svaz odhaduje, že by se letošní ztráty na potravinách mohly vyšplhat až na 60 milionů liber (1,7 miliardy Kč). "Plýtvá se kvalitními a výživnými potravinami v době, kdy rodiny v celé zemi bojují o to, aby vyšly s penězi kvůli rostoucím životním nákladům. Navíc dlouhotrvající suché počasí a rekordní teploty vytvořily opravdu náročné podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny. Každá plodina je cenná, pro zemědělský podnik i pro lidi. Nemůžeme si dovolit nechat potraviny nesklizené," řekl místopředseda svazu Tom Bradshaw. Více než polovina dotázaných uvedla, že jim produkce klesla v průměru téměř o 20 procent, částečně v důsledku nedostatku pracovníků. Pěstitelé očekávají další pokles produkce i příští rok Zemědělci se momentálně potýkají s nedostatkem pracovníků, což zapříčinil i fakt, že Británie vykazuje vysokou zaměstnanost a alternativní pracovní nabídky. Například práce skladníka nebo řidiče nabízí často vyšší mzdu a stabilitu. Boj o pracovníky vedl v Británii k růstu mezd a zapříčinil problémy v pohostinství, logistice či výrobě potravin. Brexit navíc omezil přístup k sezonním pracovníkům přicházejícím z EU, zatímco válka na Ukrajině narušila zaběhlý trend, kdy tato východoevropská země v posledních letech poskytovala velkou část pracovní síly v Británii. Letošní program pro sezonní pracovníky, který zajišťuje krátkodobá víza osobám pomáhajícím při sklizni a výrobě potravin, nabízel až 38 000 víz. Jen zemědělský sektor však potřebuje na pomoc až 70 000 lidí. Kvůli komplikacím v Evropě se britské zemědělství snaží nalákat místní pracovníky nebo naopak lidi ze vzdálenějších zemí. Průzkum svazu farmářů však zjistil, že jen méně než čtyři procenta sezonních pracovníků pocházejí z Británie. Většina potenciálních britských adeptů na tuto práci totiž nebydlí v blízkosti farem, takže více než dvě třetiny zemědělských pracovníků musí Británie získávat prostřednictvím programu pro sezonní pracovníky. Británie se vedle problémů s ovocem a zeleninou potýká i s nedostatečnou úrodou brambor. Nedaří se letos dokonce ani plodinám, které jsou obvykle odolné vůči suchu, jako je kukuřice. V zemi klesá i produkce mléka, zejména kvůli nedostatku krmiva pro krávy a kvůli tomu, že rozsáhlé plochy zemědělské půdy ohrožují lesní požáry. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Spolek představil v pražské zoo hmyz jako alternativu živočišné výroby Nejdeme cestou, která zastaví hlad, varuje studie MŽP dá v dotacích 200 milionů korun potravinovým bankám

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.