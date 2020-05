V Brně nad sídlištěm Komárov je za 20 milionů park na břehu Ponávky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | brno.cz V Brně je park na břehu Ponávky.

Brno za 20 milionů korun upravilo část břehu Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, kde u Kalové ulice vznikla parková plocha pro odpočinek a relaxaci. Je to první úsek revitalizace čtyřkilmetrového toku Staré Ponávky. Další úseky jsou rozdělené na několik etap, trvat by mohly odhadem deset let a náklady by mohly být zhruba 200 milionů korun, řekl minulý týden primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Stará Ponávka je tok, který spojuje dvě brněnské řeky. Od Svitavy se odpojuje u Tkalcovské ulice a prochází z většiny už bývalou průmyslovou částí Brna. Do Svratky se vlévá v Komárově nedaleko tramvajové smyčky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | brno.cz Brno upravilo část břehu Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov.

Podle Hladíka je úprava lokality nad sídlištěm prvním krokem k plánované revitalizaci téměř čtyř kilometrů dlouhého toku Staré Ponávky. Město pracuje na dalších etapách jak na jih směrem ke Svratce, tak na druhou stranu proti proudu směrem k Lidlu v ulici Dornych, teplárnám a ke Svitavě. "Jsou to práce na deset až 12 let a odhadem to bude stát 200 milionů," uvedl Hladík. Podle něj bude nyní také záležet na tom, jaký bude rozpočet města s ohledem na krizi způsobenou koronavirem.

Nad komárovským sídlištěm byla podle projektantky Olgy Veselé v minulosti betonová plocha, kterou lidé využivali jako parkoviště, v místě byl také plot. Nyní je tam tráva, lavičky i stezky pro pěší a cyklisty. Dříve regulovanou říčku pracovníci upravili do přírodnější podoby a vznikly tři lávky. Lidé také mohou přijít až k vodě, kterou mohu přejít přes kameny. "Při pracích jsme chtěli maximálně zachovat stromy podél toku. Doplnili jsme další stromy, keře a byliny," uvedl Hladík. Stavba se uskutečnila v koordinaci s úpravami sousedního pozemku soukromého investora.

