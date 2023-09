V centru Berlína se na klimatické demonstraci sešly tisíce lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

We are on the streets in Berlin!🔥 We demand climate justice! Now! #EndFossilFuels pic.twitter.com/qgX9sOKyxi — Fridays for Future Berlin (@FFF_Berlin) September 15, 2023

Dnešní demonstraci klimatického hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) v centru Berlína podpořily tisíce lidí. Tisíce lidí se sešly i na řadě dalších míst v Německu, mimo jiné v Brémách, Mnichově, Hamburku nebo Drážďanech. Aktivisté se protesty snaží přinutit vládu, aby důrazněji chránila životní prostředí a co nejrychleji skoncovala s fosilními palivy.

V Berlíně je od dopoledne pro automobilový provoz uzavřeno okolí Braniborské brány, kde se akce hnutí koná. Kvůli doprovodným akcím byl v metropoli na zhruba dvě hodiny narušen i provoz některých tramvajových linek.

Demonstranti před Braniborskou bránou rozvinuli transparenty varující před upřednostňováním zisku před ochranou klimatu, před následky používání fosilních paliv a před tím, že lidstvo nemá žádnou náhradní planetu, kam by se po zničení Země mohlo přestěhovat. "Ochrana klimatu je základním lidským právem," uváděl další transparent.

Luisa Neubauerová, která je jednou z vůdčích osobností německé pobočky hnutí Fridays for Future, ocenila, že dnešní demonstraci v Berlíně podpořily tisíce lidí. "Ulice jsou plné, jsme nadšení, že lidé přišli," řekla. "Dorazili mladí lidé, celé školy," uvedla. Za skandální pak označila to, že hnutí je v Německu po pěti letech existence stále potřeba.

Protest Fridays for Future podpořili aktivisté z dalších hnutí, mimo jiné z Greenpeace, Letzte Generation (Poslední generace) nebo z německého ochranářského sdružení BUND. Iniciativa Letzte Generation navíc tento týden po letní pauze obnovila své akce v německé metropoli. Ve středu uspořádala pochod v berlínské čtvrti Moabit, velké protesty včetně blokád plánuje od nadcházejícího týdne.

Hnutí Fridays for Future svolalo v Německu protesty do zhruba 250 měst a obcí. Aktivisté dlouhodobě kritizují německý zákon na ochranu klimatu, který považují za nedostatečný. Hlavním německým klimatickým cílem do roku 2030 je snížit emise oxidu uhličitého o 65 procent oproti roku 1990. K tomuto datu chce Německo rovněž zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby díky nim pokrylo 80 procent své spotřeby elektřiny. V loňském roce to bylo 46 procent. Klimatické neutrality, tedy stavu, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich neutralizací, chce Německo dosáhnout do roku 2045.

