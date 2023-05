V CHKO Brdy začne 9. května další fáze pyrotechnické očisty

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Brdy-res publika / Brdy-res publika / Wikimedia Common Lesy pod Tokem.

V bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), začne 9. května další fáze pyrotechnické očisty. Armádní pyrotechnici z 15. ženijního pluku v Bechyni se tentokrát zaměří na vrch Kočka nedaleko Padrťských plání. Trasa k vrcholu může být kvůli bezpečnosti v některých chvílích uzavřena, informoval mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona.Specialisté již mají v Brdech hotovou pyrotechnickou očistu povrchovým sběrem a nyní postupně pracují na hloubkové očistě. VLS potřebují vyčistit místa, na nichž intenzivně hospodaří a kde je stále hodně munice. Pyrotechnické práce v režii armády postupují podle priorit, které jsou dány hospodářskými potřebami VLS.

"Vrch Kočka patří k nejpostiženějším lokalitám vlnou kůrovcové kalamity, která Brdy zasáhla naplno v roce 2020, a my zde potřebujeme vykonávat řadu činností souvisejících s obnovou poškozeného ekosystému," uvedl David Novotný, ředitel divize Hořovice, která Brdy spravuje.

Vybraná oblast se rozkládá od vrcholu Kočky jihozápadně směrem k bývalé obci Zadní Zaběhlí na Padrťských pláních v srdci Brd. Přes území, jež bude procházet pyrotechnickou očistou, vede odbočka červené turistické značky na vrch Kočka. Trasa k vrcholu vede po zpevněné cestě, která by měla být z hlediska pyrotechnické zátěže bezpečná, je však možné, že bude kvůli bezpečnosti v některých chvílích uzavřena. To by nemělo platit o víkendech, kdy se s pyrotechnickou očistou nepočítá.

"Přesto důrazně žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů pyrotechniků a respektovali v místě výstražné značení. Porušováním pravidel ohrožují sebe i armádní specialisty a verbálními dohady s hlídkujícími pracovníky, k nimž v minulosti docházelo v jiných lokalitách, jen komplikují a prodlužují práce v lokalitě," dodal šéf brdských lesníků.

