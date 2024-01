V ČR jsou letos první případy ptačí chřipky u volně žijících ptáků, na jihu Čech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pavel Rychtecký / Pavel Rychtecký / Wikimedia Commons "První lokalitou s výskytem nákazy je rybník Velký Tisý u Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec," uvedl Majer. Nákaza se prokázala také v Českých Budějovicích na pravém břehu Malše.

Veterináři potvrdili letos první výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků. Byla to dvě místa v jižních Čechách. Bylo to u ptáků na rybníce Velký Tisý na Jindřichohradecku a v Českých Budějovicích na řece Malši. Jde o čtyři uhynulé ptáky. Letos jsou to první čtyři potvrzené případy v ČR, kdy se nákaza prokázala u volně žijících ptáků, sdělil ČTK zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. V ČR je teď 13 ohnisek ptačí chřipky.

Nákazu potvrdil Státní veterinární ústav v Praze. Jde o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1, která může být přenosná na člověka. "První lokalitou s výskytem nákazy je rybník Velký Tisý u Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec," uvedl Majer. Tam našli veterináři mrtvou husu a mrtvou volavku. Další husu s příznaky ptačí chřipky ze stejného místa museli pak veterináři utratit. Nákaza se prokázala také v Českých Budějovicích, kde na pravém břehu Malše pod železničním mostem našli veterináři uhynulou kachnu divokou.

Od počátku letošního roku se v ČR potvrdilo 13 ohnisek ptačí chřipky, všechny v nekomerčních malochovech. V Česku se ptačí chřipka objevila začátkem ledna po osmi měsících.

