V ČR se zatím vyměnilo 194 000 neekologických kotlů. MŽP vyplatilo 21 miliard korun

Celkově se zatím v Česku vyměnilo 194 000 neekologických kotlů, na které přispěly dotační programy ministerstva životního prostředí. Zájemcům o výměnu ministerstvo vyplatilo 21 miliard korun, řekla ČTK jeho mluvčí Veronika Krejčí. Přesná data resortu chybí, avšak pracuje s odhadem 150 000 kotlů, které zbývá vyměnit. Začátkem září začal platit zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy. V krajních případech při používání starých kotlů hrozí lidem pokuty až 50 000 korun, a to opakovaně.Ministerstvo životního prostředí radí městům a obcím, které kontrolují staré kotle, aby braly ohled na majitele domů, kteří si podali žádost o výměnu kotle. "Cílem v prvních měsících po zavedení zákazu není hned rozdávat pokuty, ale spíše se snažit o to, aby lidé co nejdříve vyměnili nebo přestali používat nevyhovující kotle," řekla Krejčí.

Příjem žádostí o dotace na výměnu poslední dva měsíce rostl, nejvíce v Olomouckém a Zlínském kraji. Dnešním dnem končí takzvané kotlíkové dotace, které měli možnost lidé využít na výměnu neekologických kotlů. Od pondělí si mohou lidé zažádat o podporu z programu Nová zelená úsporám, řádově ale nižší o desítky tisíc korun. Zažádat si mohou ale také o výměnu kotlů třetí, čtvrté a páté emisní třídy.

"Prvním krokem je kontrola technického stavu a provozu, kterou má každý povinnost provádět nejméně jednou za tři roky. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou aktivně vedeny k tomu, aby vyžadovaly předkládání dokladů o provedené kontrole technického stavu a provozu zdroje od jejich provozovatelů. Mají také možnost aktivně tato data vyhledávat v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností," popsala mluvčí ministerstva.

Podle Krejčí by teprve až následně přišly na řadu pokuty. "Kontroly při nich ale budou přihlížet k sociální situaci každé domácnosti, nízkopříjmoví se tedy nemusí obávat maximálních pokut. Těmi budou pokutováni ti, u kterých se prokáže záměrné jednání," dodala.

Výměny kotlů se podle Krejčí pozitivně projevují na kvalitě ovzduší a na snížení zdravotních rizik spojených se znečištěným ovzduším. Proto je nezbytné tyto výměny dokončit všude, kde to zákon o ochraně ovzduší vyžaduje. Zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy je v zákoně od roku 2012. Od září 2022 platí pro všechny mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Důvodem je to, že patří mezi jedny z největších znečišťovatelů ovzduší.

