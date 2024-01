V Herálci na Žďársku povodí zlepšilo ochranu před povodněmi

Zdroj | Povodí Moravy Meandry pod obcí Herálec.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Herálci na Žďársku dokončilo povodí koncem minulého roku protipovodňová opatření za 33,8 milionu korun. U řeky Svratky v obci byly opravené zdi a její kdysi napřimovaný tok pod Herálcem se vrátil do původního koryta, čímž se prodloužil skoro o kilometr. Stavba byla dokončená loni na konci listopadu a v prosinci byla kolaudovaná. Brzo ji prověřily povodňové průtoky, sdělil ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

"Dle dostupné dokumentace voda dosahovala při kulminaci v obci Herálec výšky, při které by se před navýšením zdí již začínala rozlévat do zástavby," uvedl mluvčí. Pod obcí, kde to už nevadí, se povodeň z revitalizovaného koryta rozlila do říční nivy.

Stavba začala v červenci 2022, dokončená byla podle mluvčího řádně v termínu. Financovaná byla z evropských dotačních fondů.

"V intravilánu obce Herálec jsme rozebrali původní nevyhovující kamenné zídky podél toku, které jsme z části doplnili a z části postavili zcela nově," uvedl Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy. Zdi byly navýšené přibližně o 30 centimetrů, upravený byl profil toku.

Díky navrácení Svratky pod Herálcem do jejího původního koryta se podle povodí zlepší retenční a samočisticí schopnost řeky. "Při zvýšených průtocích bude nově docházet k částečným rozlivům do okolních nivních luk. Krajině teď bude lépe zachytávat vodu, tlumit povodně i odolávat suchu," uvedl Gargulák.

Povodí Moravy uskutečnilo více revitalizačních opatření a přírodě blízkých protipovodňových staveb. "Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině," uvedl generální ředitel. Loni byly například dokončené úpravy řeky Bečvy u obce Ústí na Přerovsku. Navázaly na rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky.

reklama