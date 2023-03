V Indii uhynul jeden z gepardů převezených do země z Namibie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | up3ryummy / Flickr Afričtí gepardi se liší od těch, kteří žili v Indii a jejichž poslední jedinec byl zabit v roce 1952. Populace gepardů v Africe je relativně stabilní, proto byl spuštěn "Projekt gepard", který je prvním pokusem přesídlit velké masožravé šelmy z jednoho kontinentu na druhý.

Jeden z osmi gepardů, kteří byli v září loňského roku převezeni z Namibie do Indie, v pondělí uhynul. Podle mluvčího namibijského ministerstva životního prostředí Romea Muyundy pětileté gepardí samici selhaly ledviny. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Samice jménem Sasha byla poslední tři měsíce v péči veterinářů. "Ostatním gepardům se vede velmi dobře. Čtyři z nich jsou nyní v divočině, loví a jsou neustále sledováni," dodal mluvčí.

Pět gepardích samic a tři samci byli převezeni z Namibie do indického Národního parku Kuno ve snaze vrátit tyto šelmy do volné přírody, kde byly před 70 lety vyhubeny. V únoru letošního roku do Indie přiletělo také 12 gepardů z Jihoafrické republiky.

Gepard indický se kdysi pohyboval po celém Blízkém východě, Střední Asii a Indii. Nyní se ale vyskytuje pouze v Íránu a je považován za kriticky ohroženou šelmu. Podle odhadu íránských úřadů z roku 2022 v zemi žije 12 jedinců.

Část odborníků ale projekt kritizuje. Podle nich se afričtí gepardi mohou těžko přizpůsobovat svému novému domovu v Indii a mohli by se střetnout s levharty, kteří tu žijí.

