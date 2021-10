Mluvící koš v Jeruzalémě poděkuje po vhození odpadků

Lidem, kteří by chtěli slyšet pochvalu za to, že po ulicích nepohazují odpadky, se zřejmě bude líbit koš, který nově stojí u jedné z jeruzalémských autobusových zastávek. Po vhození odpadků se z něj totiž dětským hláskem ozve "moc vám děkuji", píše agentura AP.

Mluvící koš je součástí iniciativy místních obyvatel, kteří chtějí mít čistou čtvrť. Jeruzalém je spojován především s posvátnými místy židů, křesťanů a muslimů. Město s téměř milionem obyvatel má však i svou stinnou stránku: časté dopravní zácpy, výmoly a pohozené odpadky. Vedení města iniciativy za čisté ulice podle AP podporuje.

